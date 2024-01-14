В Эквадоре освободили 136 заложников в тюрьмах, удерживаемых заключенными

Нацполиция и армия Эквадора освободили 136 заложников, удерживаемых в местных тюрьмах со вторника 9 января. Были освобождены 133 сотрудника тюремной охраны и еще трое служащих тюрем, сообщила Национальная служба комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и несовершеннолетним правонарушителям SNAI.

«В ночь на 13 января 2024 года исполнение протоколов безопасности и совместная работа с национальной полицией и вооруженными силами успешно завершились освобождением всех сотрудников Пенитенциарного корпуса безопасности и надзора и членов административного персонала, которые содержались в различных центрах лишения свободы в стране», - говорится в сообщении службы в соцсети X.

Изначально говорилось о 139 заложниках, но накануне 13 января речь шла уже о 136 людях. Также в последние дни сообщалось о попытке побега и новой попытке захвата заложников в тюрьме Гуаяса - в результате были эвакуированы охранники, в тюрьме Эль-Оро заключенные столкнулись с полицией и армией.

В начале беспорядков в Эквадоре заключенные пяти местных тюрем взяли в заложники 125 сотрудников охраны и 14 административных работников. Массовые беспорядки в страны с захватом заложников, похищениями полицейских и погромами произошли после пропажи из тюрьмы лидера наркокартеля Адольфо Масиас Вильямара.