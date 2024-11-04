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Власти Тайваня заявили о полном прекращении поставок станков в Россию

В марте этого года Тайбэй ужесточил экспортные ограничения, запретив экспорт в РФ и Белоруссию 77 наименований станков.
Сергей Лебедев 2024-11-04 07:54:09
© Фото: Wiktor Dabkowski, Globallookpress

Тайвань полностью прекрати поставки станков в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики острова.

«Количество экспортируемых в Россию станков упало до нуля», - говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что до масштабных ограничений, введенных в марте текущего года, Тайвань входил в пятерку крупнейших поставщиков станков в Россию. 

Напомним, российский президент Владимир Путин выражал поддержку официального Пекина по вопросам Тайваня. В частности, глава государства заявлял, что РФ осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе.

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