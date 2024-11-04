Власти Тайваня заявили о полном прекращении поставок станков в Россию

Тайвань полностью прекрати поставки станков в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики острова.
«Количество экспортируемых в Россию станков упало до нуля», - говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что до масштабных ограничений, введенных в марте текущего года, Тайвань входил в пятерку крупнейших поставщиков станков в Россию.
Напомним, российский президент Владимир Путин выражал поддержку официального Пекина по вопросам Тайваня. В частности, глава государства заявлял, что РФ осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе.
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