Власти Тайваня заявили о полном прекращении поставок станков в Россию

Тайвань полностью прекрати поставки станков в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики острова.

«Количество экспортируемых в Россию станков упало до нуля», - говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что до масштабных ограничений, введенных в марте текущего года, Тайвань входил в пятерку крупнейших поставщиков станков в Россию.

Напомним, российский президент Владимир Путин выражал поддержку официального Пекина по вопросам Тайваня. В частности, глава государства заявлял, что РФ осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе.