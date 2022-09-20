Китай поблагодарил Путина за поддержку Пекина по вопросу Тайваня
Народ Китая благодарен российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку КНР по вопросу Тайваня. Об этом заявил профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.
«Перед лицом запугивания со стороны США, Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая», - цитирует РИА Новости слова Чжикая.
По его словам, российский президент демонстрирует такую позицию в момент, когда Штаты продвигают законопроект «О политике в отношении Тайваня». Таким образом, еще больше стимулирует китайский народ поддерживать хорошие российско-китайские отношения.
Напомним, несколькими днями ранее на полях саммита ШОС в Самарканде состоялась встреча президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В частности, российский глава заявил, что РФ осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе.
Кроме этого, Путин подчеркнул, что Россия и Китай выступают за формирование миропорядка, базирующегося на международном праве, а не на придуманных правилах.