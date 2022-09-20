Китай поблагодарил Путина за поддержку Пекина по вопросу Тайваня

Ранее российский президент на полях саммита ШОС заявил, что РФ осуждает провокации США и их сателлитов в тайваньском проливе.

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Народ Китая благодарен российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку КНР по вопросу Тайваня. Об этом заявил профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.

«Перед лицом запугивания со стороны США, Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая», - цитирует РИА Новости слова Чжикая.

По его словам, российский президент демонстрирует такую позицию в момент, когда Штаты продвигают законопроект «О политике в отношении Тайваня». Таким образом, еще больше стимулирует китайский народ поддерживать хорошие российско-китайские отношения.

Напомним, несколькими днями ранее на полях саммита ШОС в Самарканде состоялась встреча президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В частности, российский глава заявил, что РФ осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе.

Кроме этого, Путин подчеркнул, что Россия и Китай выступают за формирование миропорядка, базирующегося на международном праве, а не на придуманных правилах.