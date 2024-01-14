Трамп-младший призвал лишить Киев денег и этим прекратить конфликт на Украине

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший предложил лишить киевский режим финансирования и тем самым подтолкнуть его к мирным переговорам с официальной Москвой. По его мнению, это единственный способ завершить конфликт.

«Лишить денег. Это единственный способ начать переговоры. Мы в буквальном смысле создаем на Украине класс олигархов-миллиардеров... а в это время молодых людей отправляют воевать на линию фронта в качестве пушечного мяса», - написал он в соцсети Х.

По его мнению, у Владимира Зеленского не будет шансов, если Вашингтон урежет Киеву финансирование. Все разговоры об успехах националистов на линии боевого соприкосновения Трамп-младший назвал ложью.

В минувшую пятницу в Белом доме анонсировали прекращение оружейных поставок ВСУ. Причиной отказа от дальнейшей поддержки режима на Украине власти США назвали отсутствие денег в бюджете на эти цели.