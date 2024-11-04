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Артисты инженерных войск ВС РФ выступили для жителей Курской области

По словам исполнителей, зрители всегда встречают их радушно, а провожают не так охотно.
2024-11-04 05:22:06
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Военнослужащие фронтовой бригады ансамбля песни и пляски инженерных войск дали концерт для жителей Курской области, находящихся в пунктах временного размещения. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что артисты фронтовой бригады продемонстрировали зрителям свои вокальные навыки, различные техники хореографии и виртуозную игру на музыкальных инструментах. Исполняя известные композиции совместно с коллективом ансамбля, зрители награждали аплодисментами в конце каждого номера.

По словам самих артистов, они дали более 30 концертов в том числе на территории ЛНР и ДНР. В самой Курской области они провели не менее десяти выступлений.

«Нас всегда встречают очень хорошо, но провожают не так охотно. Хотят, чтобы мы с ними еще остались и приезжали почаще. Таким образом, зрители дают нам поддержку и показывают, что мы действительно им нужны», - рассказал руководитель ансамбля с позывным Маэстро.

Ранее сообщалось, что фронтовая бригада ансамбля песни и пляски ЦВО выступила с концертом для военнослужащих группировки войск «Центр» в зоне спецоперации.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #инженерные войска #Курская область #ансамбль песни и пляски
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