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Бригада артистов ЦВО дала концерт для бойцов в зоне спецоперации

Артисты спели собственные песни, созданные после личного общения с участниками СВО.
2024-11-03 07:52:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Фронтовая бригада ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выступила с концертом для военнослужащих группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции. Видео их выступления опубликовало Минобороны России.

«Мы дали концерт для парней, чтобы они чуть-чуть расслабились, послушали музыку, потанцевали, попели вместе с нами. Мы выступаем практически каждый день, ездим по позициям. Мы за них переживаем, передаем письма из дома, какие-то подарки. Чтобы они почувствовали, что у них крепкий тыл и что их дома ждут», - рассказал артист ансамбля Инсаф Абдулин.

Артисты спели собственные песни, созданные после личного общения с участниками СВО. Музыканты поблагодарили военнослужащих за мужество и героизм и пожелали им скорейшего возвращения с победой домой.

Зрители встречали выступления бурными аплодисментами.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#цво #Минобороны России #концерт #артисты #СВО #Ансамбль песни и пляски ЦВО #группировка войск «Центр»
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