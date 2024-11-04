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В посольстве РФ заявили о тщетности попыток Лондона изолировать Москву

По словам дипломата, прошедший в Казани саммит стран БРИКС показал, что не все страны разделяют эту позицию.
Глеб Владовский 2024-11-04 04:36:20
© Фото: Алекс Макнотон, РИА Новости

Великобритания предпринимает безуспешные попытки изолировать на мировой арене Россию. Такое заявление сделал посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу BBC.

Дипломат подчеркнул, что мировое сообщество состоит не только из стран коллективного Запада. В качестве аргумента он привел представителей 36 стран, которые посетили саммит БРИКС в Казани.

«Это очень интересное мероприятие. Так что, никто не пытается изолировать нас дипломатически, за исключением, конечно, Великобритании, которая так поступает», - подчеркнул Келин.

Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани прошел XVI саммит стран БРИКС. В мероприятии принимали участие делегаты из 36 стран, а также мировые лидеры, среди которых в том числе Си Цзиньпин, Сирил Рамапоса, Нарендра Моди, Николас Мадуро и Луис Арсе. В саммите также приняли участие и представители международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша.

#Россия #в стране и мире #Великобритания #брикс #Андрей Келин #изоляция России
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