В Лондоне на акции в поддержку Газы и Йемена арестовали девять человек

Демонстранты масштабного протеста в поддержку Газы и Йемена попытались снести ограждение, установленное возле Белого дома. Демонстранты прошли маршем по улицам города и остановились возле Белого дома, пытаясь снести двухметровый забор, установленный Секретной службой. Прибывших на место полицейских протестующие забрасывали игрушками и бутылками. Игрушки активисты планировали возложить у Белого дома в память о детях, которые погибли в Газе из-за ударов ЦАХАЛ.

Также масштабный протест в поддержку прекращения огня в Газе прошел в Лондоне, в акции участвовали несколько десятков тысяч демонстрантов. Порядок в ходе пропалестинской демонстрации, которая стала первой крупной акцией протеста в 2024 году, охраняли почти 2 тысячи. Полиция арестовала девять человек пропалестинской акции в Лондоне.

«Большинство из тех, кто сегодня пришел, вели себя мирно и законопослушно. Всего было девять задержаний», - сообщила по итогам субботней акции полиция Лондона в соцсети X.

О шествии в поддержку палестинцев было объявлено несколько недель назад, еще до ударов Вашингтона и его союзников по объектам хуситов в Йемене. Несмотря на это, некоторые демонстранты пришли с плакатами в поддержку ближневосточного государства.