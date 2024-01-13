Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Газы и Йемена в Вашингтоне

На улицы Вашингтона вышло несколько десятков тысяч демонстрантов, которые выступают в поддержку прекращения огня в секторе Газа.

Митингующие собираются на площади Freedom Plaza, которая находится неподалеку от Белого дома и Капитолия. Ожидается, что оттуда активисты пройдут по улицам столицы Соединенных Штатов Америки к официальной резиденции президента, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что о шествии в поддержку палестинцев было объявлено несколько недель назад, еще до ударов Вашингтона и его союзников по объектам хуситов в Йемене. Несмотря на это, некоторые демонстранты пришли с плакатами в поддержку ближневосточного государства.

Кроме того, 13 января в американской столице проходит еще одна акция в поддержку Палестины - у Белого дома. Люди принесли игрушки в память о детях, которые погибли в Газе в результате ударов ЦАХАЛ. Секретная служба установила у здания резиденции главы государства дополнительный двухметровый забор.