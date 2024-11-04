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В ЦАХАЛ зафиксировали запуск 105 ракет из Ливана по Израилю за сутки

В Армии обороны Израиля подчеркнули, что продолжат защищать государство от атак «Хезболлы».
Глеб Владовский 2024-11-04 03:09:56
© Фото: РИА Новости

В ЦАХАЛ за прошедшие сутки зафиксировали запуск около 105 ракет в сторону Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны страны.

«По состоянию на 23:00 сегодня (воскресенье, 3 ноября) из Ливана на территорию Израиля попало около 105 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболла"», - говорится в заявлении ведомства.

В ЦАХАЛ также подчеркнули, что работа по защите государства от атак ливанской группировки продолжается.

В Ливане регулярно производят пуски ракет в сторону Израиля. Так, 31 октября «Хезболла» выпустила около 60 снарядов по Израилю.

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #пуск ракет
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