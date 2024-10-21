Спецназ Росгвардии уничтожил гексакоптер «Баба-яга» в Курской области

Спецназ Росгвардии сбил украинский тяжелый гексакоптер «Баба-яга» в Курской области.

Видео с уничтожением БПЛА противника демонстрирует ведомство в своем Telegram-канале. Вражеский дрон был поражен выстрелом из снайперской винтовки, что подтверждают опубликованные кадры.

«Дроны типа "Бабы-яги" достаточно шумные, что, безусловно, играет нам на руку. Это очень хорошо, что мы обнаружили коптер задолго до его приближения к нашим позициям, а уничтожение - дело техники и опыта», - сообщил боец спецназа.

Ранее корреспондент Анастасия Авсюк в сюжете «Звезды» рассказала, как зенитчики группировки войск «Центр» поразили «Бабу-ягу» с помощью зенитной установки ЗУ-23 на Краснолиманском направлении. Сбитый беспилотник военнослужащие забрали и отдали мастерам на восстановление.

Трофейные беспилотники, как правило, изучают техники, извлекают из карты памяти необходимую информацию и модернизируют устройство. После чего захваченные дроны работают уже на Российскую армию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.