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В ЦАХАЛ заявили об ударах по командному центру «Хезболлы» в Ливане

В Армии обороны Израиля показали кадры боевой работы истребителей ВВС по объектам «Хезболлы», которые, как утверждается, расположены в гражданских районах Ливана.
Максим Крюков 2024-01-14 23:00:01
© Фото: idfofficial, Telegram © Видео: idfofficial, Telegram

Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по объектам военизированной шиитской организации «Хезболла» и командным центрам в Ливане. Об этом сообщили в ЦАХАЛ, опубликовав также кадры боевой работы.

«Истребители ВВС нанесли серию ударов по Ливану. Среди пораженных целей были террористическая инфраструктура "Хезболлы" и оперативные командные центры», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильской армии.

В Армии обороны Израиля добавили, что во второй половине дня авиация вновь атаковала объекты «Хезболлы» на территории ближневосточного государства. В ЦАХАЛ также заявили, что ливанское шиитское движение «намеренно размещает свою военную инфраструктуру в гражданских районах», подвергая тем самым опасности мирных жителей.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическими методами. Глава правительства еврейского государства отметил, что в случае провала дипломатических усилий, придется искать другие средства.

 

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