Yle: в Финляндии взорвался завод по производству картона

В финском городе Куопио на территории завода по производству тарного картона прогремел взрыв. Об этом сообщило новостное агентство Yle со ссылкой на главу предприятия Юха Коукка.

Уточняется, что в резервуаре для целлюлозы высотой 30 метров внезапно поднялось давление. В результате крышка конструкции взлетела на 20 метров и обрушила крышу самого завода на территории площадью 600 «квадратов».

По данным агентства, пострадавших в результате происшествия нет. Точная причина взрыва не указывается. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Коукка также сообщил, что масштаб материального ущерба не установлен. Кроме того, по его словам, неизвестно, когда завод возобновит работу.