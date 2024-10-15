Европа начинает испытывать усталость от продолжения поддержки Украины, цитирует Financial Times главу МИД Финляндии Элину Валтонен. Она отметила, что такая проблема есть среди европейских стран и недовольство продолжает расти.

«У Украины есть поддержка, но когда же будет достаточно?» - подчеркнула она.

По ее словам, если и дальше будет продолжаться эта тенденция, то вера европейцев в необходимость этой поддержки может быть подорвана.

Ранее экс-премьер Финляндии Санна Марин заявила, что западные страны не хотят выходить из зоны комфорта и отстают в реакции на действия России. Поддержка Запада слабеет, ведь даже там уже понимают, что Киев успехов с фронта не приносит. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что реального желания урегулировать конфликт у Запада нет.