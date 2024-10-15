МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МИД Финляндии отметили рост усталости Европы от поддержки Украины

Западные страны рискуют подорвать веру европейцев в необходимость продолжения этой поддержки.
Ирина Егорова 2024-10-15 11:10:26
© Фото: IMAGOAntti Hämäläinen, Globallookpress

Европа начинает испытывать усталость от продолжения поддержки Украины, цитирует Financial Times главу МИД Финляндии Элину Валтонен. Она отметила, что такая проблема есть среди европейских стран и недовольство продолжает расти.

«У Украины есть поддержка, но когда же будет достаточно?» - подчеркнула она.

По ее словам, если и дальше будет продолжаться эта тенденция, то вера европейцев в необходимость этой поддержки может быть подорвана.

Ранее экс-премьер Финляндии Санна Марин заявила, что западные страны не хотят выходить из зоны комфорта и отстают в реакции на действия России. Поддержка Запада слабеет, ведь даже там уже понимают, что Киев успехов с фронта не приносит. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что реального желания урегулировать конфликт у Запада нет.

#в стране и мире #Украина #Европа #Запад #Финляндия #поддержка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 