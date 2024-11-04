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Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

У российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» девять очков в четырех матчах.
Игнат Далакян 2024-11-04 23:48:26
© Фото: Randy Litzinger Icon Sportswire Globallookpress

Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина признали первой звездой по итогам игровой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Команда Овечкина провела четыре матча на этой неделе. «Вашингтон Кэпиталз» одержал три победы и потерпел одно поражение. Российский хоккеист в каждом из матчей набирал очки. На его счету сейчас 9 баллов (5+4).

Второй звездой был признан нападающий «Каролины» Мартин Нечас, третьей - форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби.

По итогам этой недели за карьеру в Национальной хоккейной лиге у Овечкина стало 860 шайб за карьеру. До «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 34 шайбы.

Ранее Александр Овечкин достиг отметки в 700 голевых передач в чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Чтобы достигнуть этого результата, хоккеисту понадобилось 1 428 матчей.

#Спорт #в стране и мире #Хоккей #НХЛ #Александр Овечкин
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