Писатель-фантаст Лукьяненко рассказал, каким он видит человека через 50 лет

В беседе с корреспондентом «Звезды» автор культового романа «Ночной дозор» Сергей Лукьяненко рассказал, каким он видит человека в будущем.

«Я думаю, что через 50 лет мы сможем заранее, до рождения ребенка, корректировать массу факторов, не просто придать человеку прекрасное здоровье», - ответил он.

Также он уточнил, что в будущем можно сделать людей более выносливыми к космической радиации, лучше видящими и слышащими.

Ранее в Москве открылся национальный центр «Россия», в котором начал работу научный симпозиум «Создавая будущее». В нем приняли участие ученые, фантасты и представители музеев из 87 стран мира.