МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Писатель-фантаст Лукьяненко рассказал, каким он видит человека через 50 лет

Он уточнил, что в будущем можно придать человеку «прекрасное здоровье».
Россина Бодрова Таисия Кваша 2024-11-04 23:14:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В беседе с корреспондентом «Звезды» автор культового романа «Ночной дозор» Сергей Лукьяненко рассказал, каким он видит человека в будущем.

«Я думаю, что через 50 лет мы сможем заранее, до рождения ребенка, корректировать массу факторов, не просто придать человеку прекрасное здоровье», - ответил он.

Также он уточнил, что в будущем можно сделать людей более выносливыми к космической радиации, лучше видящими и слышащими.

Ранее в Москве открылся национальный центр «Россия», в котором начал работу научный симпозиум «Создавая будущее». В нем приняли участие ученые, фантасты и представители музеев из 87 стран мира.

#наш эксклюзив #Сергей Лукьяненко #Создавая будущее #центр "россия"
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 