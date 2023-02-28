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Писатель Лукьяненко назвал бессмысленным предложение запретить аниме в России

Алексей Курильченко
13:54 28.02.2023
По мнению фантаста, запрет японских комиксов и мультфильмов вызовет «эффект запретного плода» и лишь увеличит их популярность среди молодежи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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После хулиганских действий подростков из субкультуры «ЧВК Редан», которые якобы были вдохновлены сюжетами аниме и манги, депутаты Госдумы предложили запретить в России данные виды японского искусства. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко отреагировал на подобные предложения, назвав их бессмысленными и нереализуемыми.  

«Достаточно смешное и нелепое предложение, потому что ограничить распространение в Интернете какого-то комикса или книги крайне проблематично. Любое ограничение, рассчитанное на молодежь, будет вызывать "эффект запретного плода". Раз это запрещают - значит, это интересно», - рассуждает Лукьяненко.

Писатель объяснил, что аниме - всего лишь разновидность мультипликации со своей спецификой. Огромное количество подобной литературы построено на классическом противостоянии добра и зла, хоть зачастую и с большим уровнем насилия за счет «суровой японской психологии».

«Существуют какие-то аниме, которые могут оправдывать зло, насилие, но это, скорее всего, уже из разряда таких маргинальных вещей, которые не одобряются и в той же Японии. В любой остросюжетной книге есть жесткие персонажи и сцены, в кино то же самое. Не с этим надо бороться, это получит противоположный эффект, и будет затронуто нормальное аниме, которое любят взрослые и дети во всем мире», - уверен Лукьяненко.

Напомним, в конце февраля в крупных торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Казани и других городов группы подростков устроили массовые драки. Полиция провела задержания нескольких сотен человек, возбужден ряд уголовных дел. Задержанные утверждали, что принадлежат к субкультуре «ЧВК Редан», носят однотипную одежду с символикой и якобы «охотятся» на футбольных хулиганов.

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