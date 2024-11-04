В Сербии опровергли слова британского посла Эдварда Фергюсона об освобождении Югославии силами Красной Армии и югославских партизан в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил вице-премьер страны Александр Вулин.

Отмечается, что 20 октября, во время празднования 80-летия освобождения Белграда, дипломат в своем блоге заявил, что 70% красноармейцев были украинцами. В свою очередь Вулин отметил, что неизвестно, как посол высчитал этнический состав Красной армии в ходе освобождения Белграда.

«Но знаю, что никто не считал, сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 года бомбили Сербию», -приводит слова политика его пресс-служба.

В российском диппредставительстве назвали жалкой попытку Лондон отвести главную роль в осуществлении Белградской стратегической наступательной операции одному из народов бывшего СССР - украинцам. В посольстве также подчеркнули, что Запад цинично использует Украину как саморазрушительный инструмент «нанесения стратегического поражения России».