МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Сербии опровергли слова британского посла о советских воинах

В посольстве России отметили, что Лондон стремился принизить значение принизить роль советских воинов-освободителей в освобождении Сербии.
Глеб Владовский 2024-11-04 02:30:28
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

В Сербии опровергли слова британского посла Эдварда Фергюсона об освобождении Югославии силами Красной Армии и югославских партизан в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил вице-премьер страны Александр Вулин.

Отмечается, что 20 октября, во время празднования 80-летия освобождения Белграда, дипломат в своем блоге заявил, что 70% красноармейцев были украинцами. В свою очередь Вулин отметил, что неизвестно, как посол высчитал этнический состав Красной армии в ходе освобождения Белграда.

«Но знаю, что никто не считал, сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 года бомбили Сербию», -приводит слова политика его пресс-служба.

В российском диппредставительстве назвали жалкой попытку Лондон отвести главную роль в осуществлении Белградской стратегической наступательной операции одному из народов бывшего СССР - украинцам. В посольстве также подчеркнули, что Запад цинично использует Украину как саморазрушительный инструмент «нанесения стратегического поражения России».

#в стране и мире #Сербия #Красная Армия #Великобритания #освобождение белграда
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 