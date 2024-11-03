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Москва обвинила посла Британии в попытке унизить советских солдат

Британский посол Фергюсон хотел приподнять роль Лондона в освобождении Белграда и искусственно бросить тень на вклад СССР.
Виктория Бокий 2024-11-03 18:01:26
© Фото: Евгений Халдей, РИА Новости

Посол Великобритании в Сербии Эдвард Фергюсон написал статью, посвященную 80-летию освобождения Белграда во Второй мировой войне, в которой пытался принизить вклад советских солдат в этой операции. Об этом сообщило российское посольство в Сербии.

«Эдвард Фергюсон взялся за откровенно сомнительную миссию: в качестве выразителя текущих недобросовестных идей «коллективного Запада» обратиться к сербским читателям на тему 80-летия освобождения Белграда от нацистских захватчиков», - говорится в сообщении посольства.

Фергюнсон старался искусственно приподнять роль Лондона в зачистке сербской земли от гитлеровцев, тем самым бросая тень на СССР, отметили в консульстве России.

Также в посольстве подчеркнули, что Россия «не уподобляется западникам и бережно относится к историческим фактам».

«Мы никогда не делили Победу на свою и чужую. Всегда будем высоко ценить помощь союзников по антигитлеровской коалиции, участников движения Сопротивления. Отдаем дань уважения всем, кто сражался против нацизма на фронтах Второй мировой войны», - приводит посольство слова председателя Госдумы РФ Толстого.

Недавно вице-премьер Сербии Александр Вулин в разговоре со «Звездой» сказал, что было бы позором забыть о подвиге Красной армии в Белграде. И поблагодарил российскую сторону за освобождение и победу над гитлеровской Германией.

#в стране и мире #Сербия #Белград #Посольство РФ #посол Великобритании #освобождение белграда
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