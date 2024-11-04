В Самаре открылась выставка трофейной техники НАТО

Передвижная выставка трофейного оружия НАТО, захваченная военными группировки «Центр» зоны СВО открылась 4 ноября на площади Куйбышева в Самаре, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Увиденное никого не оставит равнодушным. Вся представленная техника повержена в бою нашими героями, участниками специальной военной операции, военнослужащими группировки войск "Центр" на Донецком и Авдеевском направлениях» - объяснил он.

Сами участники СВО выполняют роль экскурсоводов, рассказывая истории всех экспонатов выставки. Выставка продлится до 10 ноября 2024 года.