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В Самаре открылась выставка трофейной техники НАТО

Цель выставки - развеять мифы о непобедимости оружия и техники Запада, отметили в администрации города.
Таисия Кваша 2024-11-04 16:30:02
© Фото: Вячеслав Федорищев, Telegram

Передвижная выставка трофейного оружия НАТО, захваченная военными группировки «Центр» зоны СВО открылась 4 ноября на площади Куйбышева в Самаре, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Увиденное никого не оставит равнодушным. Вся представленная техника повержена в бою нашими героями, участниками специальной военной операции, военнослужащими группировки войск "Центр" на Донецком и Авдеевском направлениях» - объяснил он.

Сами участники СВО выполняют роль экскурсоводов, рассказывая истории всех экспонатов выставки. Выставка продлится до 10 ноября 2024 года.

#в стране и мире #самара #трофейная техника #СВО
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