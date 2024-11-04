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Глава ОАК Слюсарь был назначен врио губернатора Ростовской области

На личной встрече президент предложил директору ОАК должность врио главы Ростовской области.
Таисия Кваша 2024-11-04 22:25:41
© Фото: Вячеслав Прокофьев РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин после личной встречи с ранее возглавлявшим Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) Юрием Слюсарем подписал указ о назначении врио главы Ростовской области. Об этом сообщил сайт Кремля, опубликовав соответствующий документ.

Согласно нему, указ начал действовать с сегодняшнего дня.

«Есть предложение расширить вашу зону ответственности - и с другого уровня поработать в Ростове, в Ростовской области», - отметил Путин.

В ответ Слюсарь поблагодарил президента РФ за доверие.

Напомним, что экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев подал в отставку в связи с переходом на другую работу. Он поблагодарил президента и правительство за помощь в инициативах региона.

Юрий Слюсарь с 2015 года занимал должность президента ОАК, затем перешел на должность генерального директора в 2019 году, кем являлся по настоящее время. Также с 2017 года входит в высший совет партии «Единая Россия».

#в стране и мире #Ростовская область #Владимир Путин
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