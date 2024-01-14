Кирби заявил, что главе Пентагона Остину пока требуется помощь медиков

Шеф Пентагона Ллойд Остин все еще может нуждаться в медицинской помощи. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Посмотрим, когда его смогут отпустить, но, очевидно, медики все еще полагают, что ему может потребоваться дополнительный уход», - сказал он в эфире программы «Face the Nation» на телеканале CBS News.

По его словам, министру обороны США может быть необходима физиотерапия. О дате выписки Ллойда Остина из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида пока ничего неизвестно. Кирби также заявил, что президент Джо Байден регулярно общается с главой Минобороны страны.

Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома назвал проблемой решение Остина своевременно не сообщать американскому лидеру о раке простаты и госпитализации. Кирби отметил, что в возникшей ситуации нужно получить больше ответов, поскольку «так быть не должно», и по этой причине Пентагон проводит соответствующее расследование.

Ранее пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что глава американского военного ведомства находится в хорошем состоянии. При этом в Пентагоне все еще не знают дату выписки Остина из больницы.