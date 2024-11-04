Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Кремле

Российский лидер Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая прибыла с визитом в Москву. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Глава МИД КНДР передала Путину слова приветствия от главы республики Ким Чен Ына. В ответ российский президент передал наилучшие пожелания.

Уточняется, что со стороны РФ на встрече присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Лавров рассказал Путину о результатах двусторонних переговоров с Цой Сон Хи, которые состоялись ранее.

Ранее сообщалось об официальном визите главы МИД КНДР в Москву. Поездка проходит в рамках стратегического диалога, ход которого Путин и Ким Чен Ын проанализируют в ходе июньского саммита 2024 года.