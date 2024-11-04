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Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Кремле

Министр иностранных дел КНДР передала российскому президенту слова приветствия от Ким Чен Ына.
Анастасия Бобылева 2024-11-04 19:15:13
© Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин  принял в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая прибыла с визитом в Москву. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Глава МИД КНДР передала Путину слова приветствия от главы республики Ким Чен Ына. В ответ российский президент передал наилучшие пожелания.

Уточняется, что со стороны РФ на встрече присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Лавров рассказал Путину о результатах двусторонних переговоров с Цой Сон Хи, которые состоялись ранее.

Ранее сообщалось об официальном визите главы МИД КНДР в Москву. Поездка проходит в рамках стратегического диалога, ход которого Путин и Ким Чен Ын проанализируют в ходе июньского саммита 2024 года.

#в стране и мире #КНДР #Кремль #Владимир Путин #цой сон хи
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