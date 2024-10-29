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Глава МИД КНДР отправилась с официальным визитом в Москву

Поездка Цой Сон Хи в Россию проходит в рамках стратегического диалога.
Владимир Рубанов 2024-10-29 03:10:28
© Фото: Посольство России в КНДР

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во главе делегации отправилась в Москву с официальным визитом, сообщило посольство России в КНДР.

Поездка главы МИД КНДР в Россию проходит в рамках стратегического диалога, говорится в сообщении. Активизировать этот диалог договорились Владимир Путин и Ким Чен Ын в ходе июньского саммита 2024 года.

Новый базовый Договор между странами предполагает, что стороны будут регулярно проводить углубленные консультации по вопросам двусторонних отношений и международной политики, в том числе на высшем дипломатическом уровне.

Перед вылетом Цой Сон Хи встретилась с послом России в Северной Корее Александром Мацегорой в международном аэропорту Пхеньяна.

Ранее Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.

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