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Захарова порекомендовала США усилить охрану нефтяных объектов

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала угрозы Джо Байдена.
Сергей Лебедев 2024-01-14 17:35:01
© Фото: MFA Russia, Global Look Press

Американским энергетическим компаниям необходимо усилить охрану своих нефтяных объектов. Такой совет дала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после того, как президент США Джо Байден заявил, что республиканцы «за многое заплатят», если не одобрят помощь Украине.

«После аналогичной угрозы от Байдена в начале 2022 в адрес России через полгода был взорван газопровод "Северный Поток"», - цитирует Радио Sputnik слова Марии Захаровой.

Напомним, Джо Байден пригрозил республиканцам в ходе беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома. Ранее газета The Washington Post писала, что Украину ждут ужасающие последствия, если политики в США не придут к соглашению о предоставлении помощи. 

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