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Боррель на переговорах в Сеуле назвал Южную Корею Японией

После замечания одного из членов европейской делегации он извинился и поправился.
Анастасия Бобылева 2024-11-04 17:20:10
© Фото: © Lorena SopÃƒÂªNa Keystone Press Agency Global Look Press

Во время переговоров в Сеуле верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перепутал Южную Корею с Японией.

«Я нахожусь здесь как европеец, чтобы объявить о партнерстве в сфере обороны и безопасности между ЕС и Японией», - цитирует его слова РИА Новости.

Представители Южной Кореи рассмеялись после этого заявления, а один из членов европейской делегации сказал Боррелю об ошибке. Глава европейской дипломаии извинился за оговорку и поправился: «О Боже, прошу прощения... с Кореей».

Среди политиков и дипломатов оговорки - нередкое явление. Так, ранее  американский президент Джо Байден тоже оговорился, перепутав Южную Корею с КНДР.

#в стране и мире #Южная Корея #евросоюз #Жозеп Боррель #оговорка
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