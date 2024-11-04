Боррель на переговорах в Сеуле назвал Южную Корею Японией

Во время переговоров в Сеуле верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перепутал Южную Корею с Японией.

«Я нахожусь здесь как европеец, чтобы объявить о партнерстве в сфере обороны и безопасности между ЕС и Японией», - цитирует его слова РИА Новости.

Представители Южной Кореи рассмеялись после этого заявления, а один из членов европейской делегации сказал Боррелю об ошибке. Глава европейской дипломаии извинился за оговорку и поправился: «О Боже, прошу прощения... с Кореей».

Среди политиков и дипломатов оговорки - нередкое явление. Так, ранее американский президент Джо Байден тоже оговорился, перепутав Южную Корею с КНДР.