МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин встретился с детьми погибших героев СВО на Красной площади

Дети из движений «Юнармия» и «Движение Первых» окружили президента после того, как он возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому.
Анастасия Бобылева 2024-11-04 16:33:39
© Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин поговорил с детьми погибших героев СВО на Красной площади. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале, опубликовав видео встречи.

Участники «Движения Первых», «Юнармии» и других движений подошли к президенту после того, как он возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Одной из них была дочь военнослужащего из Донецка. Она рассказала Путину, как ее отец с 2014 года защищал республику и погиб после того, как стал командиром батареи.

 «Мне бабушка сообщила эту ужасную новость, и именно в этот момент я поняла, что хочу служить своей родине, помогать своей стране», - поделилась девочка.

Она также сказала, что хотела бы быть похожей на отца, который защищал Донецк.

«На таких людях, как твой папа, Россия держится», - ответил Владимир Путин.

Ранее было опубликовано видео, где российский президент возлагает цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Торжественное мероприятие было посвящено Дню народного единства.

#в стране и мире #дети #Владимир Путин #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 