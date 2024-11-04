Путин встретился с детьми погибших героев СВО на Красной площади

Российский президент Владимир Путин поговорил с детьми погибших героев СВО на Красной площади. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале, опубликовав видео встречи.

Участники «Движения Первых», «Юнармии» и других движений подошли к президенту после того, как он возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Одной из них была дочь военнослужащего из Донецка. Она рассказала Путину, как ее отец с 2014 года защищал республику и погиб после того, как стал командиром батареи.

«Мне бабушка сообщила эту ужасную новость, и именно в этот момент я поняла, что хочу служить своей родине, помогать своей стране», - поделилась девочка.

Она также сказала, что хотела бы быть похожей на отца, который защищал Донецк.

«На таких людях, как твой папа, Россия держится», - ответил Владимир Путин.

Ранее было опубликовано видео, где российский президент возлагает цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Торжественное мероприятие было посвящено Дню народного единства.