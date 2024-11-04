Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве

Сегодня российский президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Торжественное мероприятие было посвящено Дню народного единства.

Глава государства прибыл в сердце столицы вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.

После возложения цветов Владимир Путин пообщался с волонтерами и общественниками. Они рассказали главе государства о работе, которой занимаются.

Напомним, День народного единства отмечают с 2005 года. Праздник посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году.