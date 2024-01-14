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Инфекционист Мескина назвала цель обсуждения болезни X

Смысл заключается в том, чтобы предусмотреть финансирование научных исследований.
Сергей Лебедев 2024-01-14 17:10:01
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Смысл программы Всемирной организации здравоохранения, обновившей список потенциально опасных болезней, которые теоретических могут активизироваться, заключается в том, чтобы заблаговременно подготовиться и сделать необходимые научные исследования. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила доктор медицинских наук и инфекционист Елена Мескина.

«Смысл в том, чтобы заложить ассигнования, финансирование научных исследований», - подчеркнула она.

Ранее стало известно, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсудят неизвестную болезнь X. Она якобы может быть смертоноснее коронавируса в 20 раз.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что заявления о неизвестной болезни X могут иметь экономические, а не научные мотивы.

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