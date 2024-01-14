Роспотребнадзор: обсуждение болезни Х в Давосе может иметь экономические мотивы

Заявления о неизвестной болезни, носящей название X, могут иметь экономические, а не научные мотивы. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что обсуждение вируса на Всемирном экономическом форум в Давосе и финансово заинтересованный состав участников показывает, что диалог будет касаться увеличения инвестиций.

«Особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии», - цитирует РИА Новости заявление Роспотребнадзора.

Напомним, ранее стало известно, что на Всемирном экономическом форуме обсудят некую болезнь X. Она якобы смертоноснее коронавируса в два десятка раз.

Участники ВЭФ в Давосе затронут меры, которые якобы помогут справиться с неизвестным вирусом. При этом в дискуссии не будут участвовать эпидемиологи.