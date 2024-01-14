Румынские фермеры разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Румынские фермеры прекратили блокировку границы с Украиной на КПП «Сирет» напротив украинского пункта «Порубное» в Черновицкой области. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

В ведомстве добавили, что пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке.

КПП «Сирет» блокировали также румынские перевозчики, сообщила «Страна.ua». По информации издания, они добились от правительства ряда письменных уступок - в частности, создание отдельных полос на границе и в порту Констанца для грузовиков из стран-членов ЕС, что сократит очереди для румынских дальнобойщиков.

Пункт пропуска «Сирет» был заблокирован несколько часов в субботу, 13 января. Со стороны Румынии очередь к границе растянулась на 6 км. В ходе акций протеста местные фермеры требуют от своего правительства повышения субсидий в условиях конкуренции с украинской продукцией.

Польские перевозчики 6 ноября 2023 года заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: «Ягодин - Дорохуск», «Краковец - Корчева» и «Рава-Русская - Хребене». Они требуют отменить льготы, которые Евросоюз предоставил украинским дальнобойщикам.