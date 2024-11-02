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Минувшие сутки в Москве стали рекордными по количеству осадков

Метеоролог предупредил москвичей, что в ближайшие часы может пойти мокрый снег.
Карина Тазетдинова 2024-11-02 09:21:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За прошедшие сутки в столице выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За минувшие сутки в Центральной России выпало небывалое за всю историю регулярных метеорологических измерений в начале ноября количество осадков», - следует из сообщения в Telegram-канале.

Всего на улицы Москвы выпало 18 миллиметров осадков. Специалист отмечает, что такой показатель на 55% выше нормы ноября. Для наглядного сравнения, это примерно три ведра воды на квадратный метр.

Тишковец предупредил москвичей, что в ближайшие часы может пойти мокрый снег. При этом жителям столицы отчаиваться не стоит, ведь потом осадки постепенно пойдут на убыль.

#Москва #в стране и мире #столица #Погода #дождь #осадки #снег #Центральная Россия
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