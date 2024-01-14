Электричка насмерть сбила двух мужчин на платформе МЦД «Дегунино»

Двое мужчин попали под поезд на станции «Дегунино» Московского центрального диаметра (МЦД), они погибли, по данному случаю проводится проверка.

«Вечером 13.01.2024 поступило сообщение о том, что электропоездом сообщением "Можайск-Дмитров" на 9 км платформы "Дегунино" по второму главному пути перегона "Бескудниково-Москва-Савеловская" смертельно травмированы двое мужчин», - сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.

По предварительным данным, мужчины переходили пути в неположенном месте. Личность погибших устанавливается.

Несколько дней назад три человека получили травмы после того, как попали под пригородный поезд возле станции «Рижская» на севере столицы. В МЖД призвали граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре.