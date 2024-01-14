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Электричка насмерть сбила двух мужчин на платформе МЦД «Дегунино»

По предварительным данным, пострадавшие переходили пути в неположенном месте.
Ирина Егорова 2024-01-14 01:48:01
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Двое мужчин попали под поезд на станции «Дегунино» Московского центрального диаметра (МЦД), они погибли, по данному случаю проводится проверка.

«Вечером 13.01.2024 поступило сообщение о том, что электропоездом сообщением "Можайск-Дмитров" на 9 км платформы "Дегунино" по второму главному пути перегона "Бескудниково-Москва-Савеловская" смертельно травмированы двое мужчин», - сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. 

По предварительным данным, мужчины переходили пути в неположенном месте. Личность погибших устанавливается.

Несколько дней назад три человека получили травмы после того, как попали под пригородный поезд возле станции «Рижская» на севере столицы. В МЖД призвали граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре.

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