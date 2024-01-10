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Три человека попали под поезд возле станции «Рижская»

По предварительным данным, пострадавшие переходили пути в неположенном месте.
Максим Крюков 2024-01-10 19:33:01
© Фото: Svetlana Vozmilova Global Look Press

Три человека получили травмы после того, как попали под пригородный поезд возле станции «Рижская» на севере столицы вечером 10 января. Об этом сообщает Московская железная дорога.

«Сегодня в 18:19 возле станции "Рижская" пригородным поездом были травмированы три человека, которые, по предварительной информации, переходили пути в неположенном месте», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале филиала РЖД.

Отмечается, что на МЖД была создана комиссия по расследованию инцидента. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Также сообщается, что состав продолжил движение по маршруту с отклонением от графика на 10 минут. В МЖД призвали граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре.

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