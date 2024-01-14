Politico: Швеция получит две подлодки для слежки за российскими кораблями

Швеция построит две подводные лодки Blekinge и Skåne для патрулирования акватории Балтийского моря и противодействия России на восточных рубежах НАТО, сообщает Politico. Ожидается, что субмарины спустят на воду в 2027 и 2028 годах. Проектировали подлодки десять лет, это будет первое с середины 90-х годов пополнение подводного флота страны.

Производством лодок займется компания Saab. Издание отмечает, что ее изделия наиболее подходят для непростых условий Балтики. Уточняется, что новинки шведского флота будут малозаметны и оснащены передовым вооружением.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что контроль над территориями Финляндии и Швеции переходит к США. По ее мнению, Вашингтон будет использовать скандинавов для своих целей, не считаясь с их национальными интересами.