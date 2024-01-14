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Боец из Бурятии в одиночку обратил 12 штурмовиков ВСУ в бегство под Урожайным

За свое мужество Иван Калашников получил Золотую Звезду Героя России, медаль «За отвагу» и звание младшего лейтенанта.
Елизавета Кондрикова 2024-01-14 14:46:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель командира взвода из Бурятии Иван Калашников в одиночку вышел против 12 штурмовиков ВСУ, защитив опорный пункт в неравном бою под Урожайным, в то время как двое его товарищей работали с флангов. О подвиге героя с видеоматериалами сообщили в Минобороны РФ.  

«Пришлось выйти прямо в открытую, чтобы не дать им высунуться, гранатами их закидывали. Отстояли, у противника не получилось, начал отступать», - сказал Калашников.

Он подчеркнул мужество и бесстрашие своих сослуживцев, которые помогали обратить врага в бегство. Двое из них в блиндажах держали оборону флангов, пока сам Калашников вел прицельный огонь против боевой группы в окопе, именно он принял на себя основной удар противника.

В нашем опорном пункте оставались еще трое раненых военнослужащих.  

Бой под Урожайным длился около часа, затем боевики ВСУ начали отступать. За это Иван Калашников получил Золотую Звезду Героя России, медаль «За отвагу» и звание младшего лейтенанта, а его товарищи ордена Мужества. Бойцы также встретились с президентом РФ Владимиром Путиным, который назвал их подвиг «героизмом в прямом смысле этого слова».

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