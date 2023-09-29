Замкомандира взвода Калашников рассказал Путину о бое под Урожайным
Калашников рассказал, что противник высадился неподалеку от наших бойцов и предпринял попытку наступления, но потом ему пришлось отступать.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Заместитель командира взвода Герой России Иван Калашников рассказал главе государства Владимиру Путину о там, как прошел бой под Урожайным.
«Враг высадился неподалеку от нас. Предпринял наступление на нас. Встретили», - рассказал Калашников.
Калашников добавил, что бой длился около одного часа, затем противник начал отступать. При отступлении ВСУ использовали кассетные боеприпасы.
Сегодня российский президент Владимир Путин встретился с отличившимися в бою под Урожайным бойцами ВС РФ. Он отметил их героизм.