НАТО не хочет останавливаться только на регионе Евроатлантики, но желает сместиться в Азиатско-Тихоокеанский регион, претендуя на главенствующую роль там, в том числе проводя так называемые оборонительные бои в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море якобы для защиты земель своих членов. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров во время Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее».

«В июле на саммите в Вашингтоне лидеры стран НАТО затвердили претензии на главенствующую роль альянса не только в Евроатлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. <...> В тысяче миль от своих берегов», - констатировал министр иностранных дел.

Такие действия Североатлантического альянса Лавров назвал «путем в никуда». По его словам, США не скрывают, что хотят усилить воздействие на Россию, Китай и КНДР, для чего внедряют военную инфраструктуру НАТО в акватории Тихого океана. Кроме того, они и их союзники желают подорвать сложившуюся за десятилетия архитектуру АСЕАН, создавая различные мелкие объединения типа AUKUS и QUAD при участии Республики Корея, Новой Зеландии и Японии с Австралией.

«Туда же пытаются затянуть и некоторых членов АСЕАН с прицелом на развал этой ассоциации ради устранения конкурента блоковых прозападных конфигураций», - заявил Лавров.

В конце октября на международной конференции по евразийской безопасности в Минске Лавров обратил внимание на «формулу мира» лидера киевского режима Владимира Зеленского и обнародованный им «план победы», которые продолжает продвигать Запад. Российский министр подчеркнул, что все эти «ни формула, ни план, ни фантазии» не приближают мир в Европе.