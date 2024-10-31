Участники конференции в Минске заявили о крахе мировой безопасности

Агрессивные действия США и их союзников угрожают безопасности всего Евразийского континента. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в Минске на международной конференции по евразийской безопасности. Чтобы обсудить актуальную тему, в столицу Белоруссии съехались представители более чем 40 государств. В ближайшие два дня столица Белоруссии - центр обсуждения устойчивого мира и своего рода - большая миротворческая платформа.

Правда некоторые из них предпочитают оставаться здесь инкогнито, опасаясь давления со стороны своих же государств. И лишь немногие соглашаются пообщаться с прессой и открыто выразить свою позицию, отличную от правящих элит в их странах.

«Два года назад они мечтали победить Россию на поле боя, разрушить ее экономику, изолировать ее от остального мира. Очевидно, что весь план провалился. Многие страны начали осознавать, что совершили огромную ошибку, но вернуть все назад очень сложно», - рассказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дисен.

И в Минске дают понять: конференция - это попытка навести мосты между разными частями Евразии и объединить на одной площадке страны, диалог между которыми за последние годы или потерял в качестве, или вовсе сошел на нет. Об этом во время приветственного слова участникам сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«На лицо крах всех постулатов демократии. Есть демократия для себя, а есть демократия на экспорт. Какими демократическими ценностями можно объяснить то, что происходит на Ближнем Востоке? Неужели верхом демократии является возможность физического устранения человека, которого США и их сателлиты сочтут угрозой для национальной безопасности?», - задался вопросом Лукашенко.

Говоря об украинском кризисе, Александр Лукашенко утверждает, что и на Западе, и на Украине понимают - киевскому режиму на поле боя уже не победить, а значит нужно сесть за стол переговоров. Однако, считает белорусский лидер, в вопросе перемирия все зависит от Зеленского, который ставит свои личные интересы выше национальных. Его не заботит ни мнение обычных украинцев, ни катастрофические потери в рядах ВСУ, командование которого, к слову, в 2022-ом году звонило Лукашенко. Просили его помочь связаться с Владимиром Путиным. Эти детали президент республики раскрыл впервые.

«Дальше Папа Римский и весь Запад подключились, просили на моих глазах президента России: "Остановитесь, не надо". Они уже в предместье Киева были, на окраине Киева были войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: "Давай договоримся, не будем, и так далее"», - вспомнил Лукашенко.

Российское командование тогда отвело войска от Киева, еще раз поверив Западу, который продолжил финансировать Украину и спонсировать ее оружием. А ведь Россия не отказывалась от переговоров ни тогда, ни сейчас. Это еще раз обозначил Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании. Лавров напомнил об истоках украинского кризиса - кровавый госпереворот в Киеве в 2014-м году. Именно Вашингтон и Брюссель отвергают предложения России по мирному урегулированию на Украине.

«Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую, "формулу мира" Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический "план победы". Разумеется, ни формула, ни план, ни фантазии о членстве подконтрольной Киеву Украины то в НАТО, то в Евросоюзе не приближают мир в Европе. Стабильность в этой части евразийского континента будет достигнута только при условии обеспечения долгосрочных, надежных гарантий в сфере безопасности. Например, в том виде, как они были изложены в наших инициативах декабря 2021-го года и были отвергнуты Западом», - заявил Лавров.

При этом, по словам Сергея Лаврова, даже в США уже понимают, с кем они имеют дело.

«Его требования томагавков вызвало оторопь в Вашингтоне - это нам известно. Они прекрасно понимают, с кем имеют дело и уверен, что ради безопасности граждан США, чтобы не подвергать их никаким рискам, они будут бить его по рукам, когда он продолжит пытаться ввязать США в войну против России», - заверил глава МИД России.

Единственная делегация из Европы на конференции, которая откровенно не согласна с западной риторикой - венгерская, во главе с Министром иностранных дел Петером Сийярто. Венгрия пытается проводить самостоятельную политику в отношении России, хотя и является частью ЕС и НАТО, за что находится под давлением со стороны Вашингтона и Брюсселя. К слову, к участникам конференции Петер Сийярто обратился на русском языке.

«Добрый день, уважаемые министры, дорогие коллеги, дамы и господа», - сказал Сийярто.

Будапешт выступает за сохранение диалога с Москвой, в том числе для урегулирования конфликта на Украине. По словам Сийярто, Брюссель не может смириться со странами, придерживающимися принципа суверенитета, а Венгрия именно такой страной и является.

«Я вижу то, что не могут понять либеральные силы в Брюсселе. Если страна стремиться к собственному суверенитету, а мы, венгры, именно такие, мы сторонники суверенитета. Мы не готовы отказаться даже от небольшой его части. Хотя есть давление извне и некоторых сил внутри страны. Они хотят, чтобы мы отказались хотя бы от части нашего суверенитета. Мы не готовы к этому. И это, как я понимаю, не может быть принято доминирующей политикой Брюсселя. Однако им придется смириться с этим», - предупредил Петер Сийярто.

Но ни европейские правительства, ни США явно не заинтересованы в стабильной обстановке на евразийском пространстве, где уже полыхают несколько крупных конфликтов. К развязанной Западом войне на Украине добавились очаги на Ближнем Востоке - сектор Газа и Ливан. А вместо урегулирования кризиса Вашингтон лишь только провоцирует дальнейшую эскалацию - поддерживает действия Израиля, который в свою очередь угрожает войной крупнейшему игроку региона - Ирану. У Исламской Республики на этот счет позиция бескомпромиссная.

«Такие страны как США через Израиль пытаются вмешиваться в дела других стран в регионе. Исламская республика Иран категорически против войны, не провоцирует эскалацию. Мы выступаем за мир и прекращение огня в регионе. Однако, Иран мобилизует все силы для защиты своей страны, следуя уставу ООН», - заверил Чрезвычайный посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

Участники конференции сошлись в едином мнении: европейскому региону нужна новая модель безопасности, так как старая полностью себя дискредитировала. Россия же не закрывает Западу двери к сотрудничеству в рамках Большого евразийского партнерства, главное - принцип равноправия. Эту инициативу ранее выдвигал президент нашей страны Владимир Путин. Присоединиться к ней еще не поздно.