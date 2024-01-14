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Танкисты начали использовать антидроновую систему «Сания» в зоне спецоперации

Система «Сания» глушит сигнал, лишая беспилотники «зрения» и связи с оператором.
2024-01-14 13:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские танкисты стали применять в зоне спецоперации комплексы подавления вражеских FPV-дронов «Сания». Они устанавливаются на башни танков и сканируют окружающее пространство на предмет наличия беспилотников. 

«Это антидроновая система "Сания" предназначена для погашения сигнала дронов. Создает видимость купола. Активируется при появлении в районе видимости дрона. Система включается и в радиусе 400 метров начинает глушить сигнал. Теряется полностью видимость и связь дрона с оператором», - рассказал один из танкистов.

Ранее на Южно-Донецком направлении были замечены танки Т-80БВМ, оснащенные системой «Сания». Под ее прикрытием бойцы 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт националистов в районе населенного пункта Первомайское.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. 

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