Танкисты начали использовать антидроновую систему «Сания» в зоне спецоперации

Российские танкисты стали применять в зоне спецоперации комплексы подавления вражеских FPV-дронов «Сания». Они устанавливаются на башни танков и сканируют окружающее пространство на предмет наличия беспилотников.

«Это антидроновая система "Сания" предназначена для погашения сигнала дронов. Создает видимость купола. Активируется при появлении в районе видимости дрона. Система включается и в радиусе 400 метров начинает глушить сигнал. Теряется полностью видимость и связь дрона с оператором», - рассказал один из танкистов.

Ранее на Южно-Донецком направлении были замечены танки Т-80БВМ, оснащенные системой «Сания». Под ее прикрытием бойцы 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт националистов в районе населенного пункта Первомайское.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.