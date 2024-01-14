МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Оснащенный защитным «куполом» Т-80БВМ ударил по позициям ВСУ у Первомайского

Бойцы нанесли удар по опорному пункту ВСУ фугасными снарядами, уничтожив фортификации и до 10 боевиков.
2024-01-14 06:41:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танкисты 9-ой мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса уничтожили опорный пункт украинских националистов у населенного пункта Первомайское в зоне спецоперации. Огонь вели с закрытых позиций из орудия танка Т-80БВМ. Стрельбу корректировали операторы малых дронов, они же фиксировали уничтожение цели.

Благодаря оперативным действиям танкистов и внезапности удара, враг понес ощутимые потери. Опорный пункт был поражен фугасными снарядами, более 10 боевиков уничтожены.

Чтобы обезопасить экипаж российского танка, инженеры применили новейшую систему радиоэлектронной защиты типа «купол». Установленная на башне боевой машины она «отпугивает» дроны-камикадзе врага, лишая их управления.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ДНР #танкисты #Т-80БВМ #СВО #Первомайское
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»