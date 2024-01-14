Оснащенный защитным «куполом» Т-80БВМ ударил по позициям ВСУ у Первомайского

Танкисты 9-ой мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса уничтожили опорный пункт украинских националистов у населенного пункта Первомайское в зоне спецоперации. Огонь вели с закрытых позиций из орудия танка Т-80БВМ. Стрельбу корректировали операторы малых дронов, они же фиксировали уничтожение цели.

Благодаря оперативным действиям танкистов и внезапности удара, враг понес ощутимые потери. Опорный пункт был поражен фугасными снарядами, более 10 боевиков уничтожены.

Чтобы обезопасить экипаж российского танка, инженеры применили новейшую систему радиоэлектронной защиты типа «купол». Установленная на башне боевой машины она «отпугивает» дроны-камикадзе врага, лишая их управления.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.