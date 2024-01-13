Bloomberg: Белый дом призвал ведомства подготовиться к возможному шатдауну

В минувшую пятницу администрация американского президента уведомила несколько ведомств о подготовке к возможной остановке работа правительства. Это связано с тем, что республиканцы в Палате представителей разделились по поводу соглашения о расходах, сообщает Bloomberg.

«Административно-бюджетное управление посоветовало агентствам подготовить свои планы, как они будут действовать, если произойдет шатдаун», - говорится в публикации.

Указания поступили на фоне протеста консервативных республиканцев по поводу бюджетного соглашения об общих уровнях расходов, заключенное спикером Палаты представителей от Республиканской партии Майком Джонсоном с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. Сторонники жесткой линии требуют более глубокого сокращения государственных расходов.

В случае шатдауна тысячи федеральных служащих отправят в отпуск. Некоторых даже обяжут работать без оплаты. Также будут приостановлены некоторые государственные услуги.