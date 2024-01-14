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Лавров проведет переговоры с делегацией Северной Кореи в Москве

Визит северокорейской делегации состоится 15-17 января.
Елизавета Кондрикова 2024-01-14 12:00:01
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Россию с официальным визитом прибудет делегация Северной Кореи с министром иностранных дел страны Цой Сон Хи во главе, сообщили в пресс-службе МИД России.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова также анонсировала переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с его северокорейской коллегой.

«Ожидаем северокорейскую делегацию в Москве. Запланированы переговоры с Сергеем Лавровым», - цитирует РИА Новости слова Захаровой.

Делегация КНДР пробудет в России с 15 по 17 января. Визит состоится по приглашению министра Лаврова. 

Напомним, визит северокорейских представителей будет происходить на фоне нового витка напряженности в отношениях КНДР и Республики Корея, что также затрагивает другие страны.

В пятницу 12 января стало известно о запуске японской ракеты-носителя H2A, который будет собирать информацию, следить за военными объектами и перемещением северокорейских вооруженных сил.

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