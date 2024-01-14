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Bild: работой Шольца недовольны 72% немцев

По сравнению с началом декабря прошлого года, количество недовольных работой Шольца на посту канцлера увеличилось.
Елизавета Кондрикова 2024-01-14 11:30:01
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Global Look Press

Деятельность федерального канцлера Германии Олафа Шольца не поддерживают 72% немцев, что на три процента больше, чем в декабре прошлого года, приводит Bild данные исследования института Insa.

«Лишь каждый пятый (20%) считает, что Шольц хорошо справляется со своей работой», - говорится в публикации.

В том числе снижается процент одобрения работы немецкого федерального правительства, этот показатель составил 17%, или каждый шестой гражданин. Уточняется, что это худший результат с момента начала работы нового правительства в 2021 году.

Опрос института проводился 8-12 января для газеты Bild. Всего были опрошены 1202 человек.

При этом почти две трети граждан вообще не хотели бы видеть Шольца на посту главы государства, 64% немцев отдают предпочтение главе Минобороны страны Борису Писториусу, следует из опросов.

#Германия #Олаф Шольц #канцлер #опрос #одобрение деятельности
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