МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россияне пожаловались на вирус Коксаки в садиках и школах

Сообщается, что детей с похожими симптомами выявили в Москве, Владимирской области и Краснодарском крае.
Сергей Лебедев 2024-11-04 10:51:09
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Жители трех российских регионов пожаловались на распространение вируса Коксаки в детсадах и школах. Об этом сегодня пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что детей со специфичными симптомами выявили в Москве, Краснодарском крае и Владимирской области. Люди считают, что инфекцию завезли туристы.

«Когда ходили открывать больничный, врач, наш педиатр, сказала, что этот случай не единственный. Вообще, уже с лета вирус активно ходит», - рассказала мама ребенка из Владимирской области.

Также о нескольких случаях заражения рассказала жительница Новороссийска. По ее словам, дети переносят заболевания в легкой форме. Сообщается, что есть заболевшие с симптомами Коксаки и в Москве.

Напомним, на днях Роспотребнадзор взял на контроль сообщения якобы о массовых жалобах российских туристов на вспышку неизвестного вируса в турецком Белеке. Ведомство запросило у Минздрава Турции соответствующую информацию.

#Москва #Россия #Вирус #заболевание #коксаки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 