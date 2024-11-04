Россияне пожаловались на вирус Коксаки в садиках и школах

Жители трех российских регионов пожаловались на распространение вируса Коксаки в детсадах и школах. Об этом сегодня пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что детей со специфичными симптомами выявили в Москве, Краснодарском крае и Владимирской области. Люди считают, что инфекцию завезли туристы.

«Когда ходили открывать больничный, врач, наш педиатр, сказала, что этот случай не единственный. Вообще, уже с лета вирус активно ходит», - рассказала мама ребенка из Владимирской области.

Также о нескольких случаях заражения рассказала жительница Новороссийска. По ее словам, дети переносят заболевания в легкой форме. Сообщается, что есть заболевшие с симптомами Коксаки и в Москве.

Напомним, на днях Роспотребнадзор взял на контроль сообщения якобы о массовых жалобах российских туристов на вспышку неизвестного вируса в турецком Белеке. Ведомство запросило у Минздрава Турции соответствующую информацию.