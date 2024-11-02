Роспотребнадзор проверит жалобы россиян на неизвестный вирус в Турции

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения якобы о массовых жалобах российских туристов на вспышку неизвестного вируса в турецком Белеке.

Кроме того, ведомство запросило у Минздрава Турции соответствующую информацию. Профильные ведомства находятся в тесном контакте и отслеживают ситуацию.

«Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на неизвестный вирус в турецком Белеке», - говорится в сообщении РПН.

Ранее паблик SHOT сообщил о вспышке неизвестной инфекции на турецком побережье. «Мощный вирус» якобы привел к многочисленным госпитализациям среди отдыхающих. Согласно сообщениям, многие заболевали в самолете по дороге домой.

Власти провинции Анталья данную информацию не подтвердили и в ответ на запрос РИА Новости сообщили, что никаких жалоб от россиян не поступало.