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Роспотребнадзор проверит жалобы россиян на неизвестный вирус в Турции

Ранее СМИ сообщили о вспышке «мощного вируса» среди отдыхающих на турецком побережье.
Ян Брацкий 2024-11-02 15:17:40
© Фото: Martin Siepmann image, BROKER.com, Global Look Press

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения якобы о массовых жалобах российских туристов на вспышку неизвестного вируса в турецком Белеке.

Кроме того, ведомство запросило у Минздрава Турции соответствующую информацию. Профильные ведомства находятся в тесном контакте и отслеживают ситуацию.

«Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на неизвестный вирус в турецком Белеке», - говорится в сообщении РПН.

Ранее паблик SHOT сообщил о вспышке неизвестной инфекции на турецком побережье. «Мощный вирус» якобы привел к многочисленным госпитализациям среди отдыхающих. Согласно сообщениям, многие заболевали в самолете по дороге домой.

Власти провинции Анталья данную информацию не подтвердили и в ответ на запрос РИА Новости сообщили, что никаких жалоб от россиян не поступало.

#в стране и мире #Турция #Вирус #Туристы #минздрав #роспотребнадзор #белек
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