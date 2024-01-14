Синоптики предупредили москвичей о 30-градусном морозе в воскресенье

Мороз до 30 градусов ожидается в Москве ночью и утром воскресенья, 14 января, предупредили синоптики. Сильные и аномальные морозы держатся в столице уже вторые сутки. В Москве сохраняется оранжевый уровень погодной опасности из-за по-настоящему зимних и суровых погодных условий. Средняя температура в столичном регионе в середине января - это от минус 6 до минус 9 градусов, судя по данным таблиц Гидрометцентра.

Сейчас на улице в Алексеевском районе Москвы - минус 22 градуса (ощущается как - 25). Давление -747 мм рт.ст., осадков в виде снега в ближайшее время не ожидается.

Холода не долго будут испытывать горожан на прочность. Уже в понедельник столбики термометров поднимутся с отметки в минус 30 до -1.

В связи с резким похолоданием спасатели ранее рекомендовали москвичам надевать многослойную одежду, теплую обувь, избегать длительного пребывания на улице. Горожанам также посоветовали закрывать лицо и другие открытые участки тела от мороза и ветра, носить шапку и не оставлять без присмотра электрообогреватели.