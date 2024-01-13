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Синоптики ввели в Москве оранжевый уровень опасности

Ранее метеорологи пообещали, что уже к понедельнику температура в столичном регионе повысится до -1 градуса.
Ян Брацкий 2024-01-13 08:44:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В Москве введен оранжевый уровень погодной опасности из-за усилившихся морозов. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России. По его данным, столбики термометров в столице рухнули до 30-гарусных отметок ниже ноля.

«Очень низкая температура. Сильный мороз -30 градусов», - говорится в сообщении.

В связи с резким похолоданием спасатели рекомендовали москвичам надевать многослойную одежду, теплую обувь, избегать длительного пребывания на улице.

Горожанам также посоветовали закрывать лицо и другие открытые участки тела от мороза и ветра, носить шапку и не оставлять без присмотра электрообогреватели. Холода не долго будут испытывать горожан на прочность. Уже в понедельник вновь потеплеет до -1 градуса.

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