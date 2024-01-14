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Минимум 17 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за непогоды

Причина задержки рейсов - 30-градусные морозы. В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Ирина Егорова 2024-01-14 01:07:01
© Фото: Chen JunqingXinHua, Global Look Press

По меньшей мере 17 рейсов задержаны из-за непогоды в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

По информации на 0.25 по московскому времени, во «Внуково» с опозданием отправится один рейс, в «Домодедово» - семь, а в «Шереметьево» задержаны девять рейсов. Время ожидания от часа до четырех.

Ранее Гидрометцентр предупредил об «оранжевом» уровне погодной опасности в московском регионе по причине 30-градусных морозов, которые сохраняются в столице уже второй день. Объявление актуально до 10.00 14 января.

Холода не долго будут испытывать горожан на прочность. Уже в понедельник столбики термометров поднимутся до отметки в минус один градус.

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