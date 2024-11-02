Средства ПВО уничтожили 24 украинских дрона над регионами России

Минобороны сообщило, что в течение этой ночи российские военные пресекли попытки атак с помощью БПЛА ВСУ самолетного типа по российским регионам.

Всего дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата.

Над Территорией Курской области - восемь БПЛА, столько же над территорией Брянской области, еще два уничтожены над территорией Белгородской области.

Кроме того, еще три украинских дрона сбили над Орловской областью и по одному - над Ростовской, Нижегородской областями и Республикой Крым.